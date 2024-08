Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Recklinghausen/Bottrop: Der dritte Jahrgang "Fachoberschule Polizei" geht an den Start

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Mittwoch (21. August 2024) starten 29 Schülerinnen und Schüler am Kuniberg Berufskolleg in Recklinghausen über den 2022 geschaffenen Bildungsgang in die Polizei NRW in die dritte Runde. Seit dem Jahr 2022 können Jugendliche über die Fachoberschule das "Fachabitur Polizei" erlangen. Im laufenden Jahr konnte der erste Jahrgang der Fachoberschule Polizei verabschiedet werden.

Landesweit konnten sich 551 von 4019 Bewerberinnen und Bewerbern für einen der begehrten Plätze an einem von 15 Berufskollegs durchsetzen. Im ersten Jahr ging es zunächst mit nur elf Standorten los, schnell war aber klar, dass das Projekt ein Erfolgsmodell ist und ausgebaut werden muss.

"Den Beruf der Polizistin oder des Polizisten wird es immer geben. Und damit steht fest, wir brauchen jedes Jahr junge Menschen, die sich für diesen spannenden und anspruchsvollen Beruf entscheiden, der sie jeden Tag wieder vor neue Herausforderungen stellt. Das Fachabitur Polizei ist eine gute Möglichkeit, dass noch mehr junge Menschen die Chance bekommen, bei der Polizei zu studieren - eine Entwicklung die ich sehr begrüße", sagt Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Durch die Fachoberschule bekommen Menschen über einen mittleren Schulabschluss oder der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe Zugang zum dualen Studium bei der Polizei NRW. Die erste Abschlussklasse im laufenden Jahr hat mir gezeigt, dass dieser Weg eine gute Ergänzung zum direkten Einstieg in das Studium ist", so die Polizeipräsidentin weiter.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Fachoberschule Polizei kann, bei weiterhin bestehender körperlicher und charakterlicher Eignung, das duale Studium an der Fachhochschule für Polizei und Verwaltung angehängt werden. Ziel ist es dann, als Polizeikommissarin bzw. Polizeikommissar in NRW zu arbeiten.

Im ersten von insgesamt zwei Jahren Schulzeit sind die Jugendlichen an drei Tagen der Schulwoche als Praktikantinnen und Praktikanten in den verschiedenen Bereichen des Polizeipräsidiums Recklinghausen unterwegs. Die anderen beiden Schultage, sowie das gesamte zweite Schuljahr, finden am Kuniberg Berufskolleg statt. Hier werden dann unter anderem Rechtsfächer und Staatslehre unterrichtet.

"Von den Schülerinnen und Schülern profitieren auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Arbeitsalltag. Die Jugendlichen stellen oft so ungewöhnliche Fragen, dass das eigene Wissen noch einmal abgerufen wird und Abläufe hinterfragt werden. Im Kollegenkreis kommt die lebendige und wissbegierige Art der jungen Menschen gut an. Ein Eindruck, der sich bei mir festgesetzt hat ist der, dass die Jugendlichen wirklich Polizistin oder Polizist werden wollen, mit so viel Eifer sind sie bei der Sache", so die Behördenleiterin weiter.

Weitere Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.genau-mein-fall.de/nextlevel/

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell