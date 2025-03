PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gekipptes Fenster führt zu Wohnungseinbruch+++ Fenster und Statue in einer Kirche beschädigt+++ Kind auf Fahrrad angefahren - Zeugen gesucht

Limburg (ots)

1. Gekipptes Fenster führt zu Wohnungseinbruch,

Dornburg, Frickhofen, Langendernbacher Straße, Donnerstag, 20.03.2025, 20:04

(cw)Zwei Einbrecher drangen am Donnerstagabend in Dornburg-Frickhofen über ein gekipptes Fenster in ein Haus ein und machten Beute.

Gegen 20 Uhr hatten sich die zwei Täter zunächst auf das Grundstück eines Hauses in der Langendernbacher Straße begeben und brachen dann über ein gekipptes Fenster in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie das Haus, durchwühlten Schränke und erbeuteten dabei diverse Gegenstände.

Als die Bewohnenden des Hauses nach Hause kamen, flohen die Täter mit ihrer Beute durch die Hauseingangstür. Beide Einbrecher werden als etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Einer der beiden soll eher dicklich gewesen sein und eine orange-rote Jacke mit dunklen Streifen an den Seiten getragen haben. Der zweite Einbrecher soll mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein und habe einen dunklen Vollbart.

Die Polizei in Limburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Fenster und Statue in einer Kirche beschädigt,

Dornburg, Langendernbach, Kirchstraße, Freitag, 14.03.2025, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 19.03.2025, 08:00 Uhr

(cw)Zwischen Freitag letzter Woche und diesem Mittwoch randalierten Unbekannte in einer Kirche in Dornburg.

Die in der Kirchstraße im Ortsteil Langendernbach befindliche Kirche war zwischen 14:00 Uhr am letzten Freitag und Mittwoch, 08:00 Uhr, das Ziel der Vandalen. Nicht nur, dass sie eine Scheibe des Gotteshauses einwarfen, beschädigten sie auch eine Marienstatue. Der materielle Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Aktuell liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor, daher bittet die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise.

3. Kind auf Fahrrad angefahren - Zeugen gesucht,

Elz, Offheimer Straße, Donnerstag, 20.03.2025, 16:00 Uhr

(cw)Am Donnerstagnachmittag wurde in Elz ein Kind auf einem Fahrrad angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Offheimer Straße in Richtung Offheim unterwegs, als ein roter Transporter aus dem Brötzenmühlenweg in die Offheimer Straße einbiegen wollte. Dabei habe dessen Fahrer den Jungen übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der 13-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht am Bein. Der Mann stieg in sein Fahrzeug und fuhr davon, erschien jedoch später bei einer Polizeidienststelle. Der genaue Ablauf ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei in Limburg sucht in diesem Zusammenhang nach einer Frau, die nach dem Unfall sowohl mit dem Kind als auch dem Mann gesprochen hatte. Diese Frau, sowie andere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

