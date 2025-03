Polizeipräsidium Ulm

Am Mittwoch soll ein 59-Jähriger in Biberach Alkohol gestohlen haben.

Gegen 15 Uhr beobachtete ein Zeuge den 59-Jährigen in einem Einkaufsgeschäft in der Eisenbahnstraße. Der steckte eine Flasche mit Hochprozentigem in seinen Rucksack. An der Kasse ging er einfach weiter und wollte das Geschäft verlassen. Noch im Laden sprach ein Mitarbeiter ihn an. Der Dieb zeigte sich ihm gegenüber aggressiv. Eine verständigte Polizeistreife überprüfte den Mann. Bei der Durchsuchung des Rucksackes fanden die Beamten das mutmaßliche Diebesgut, darunter den Wodka. Nachdem die Identität des aus Bulgarien stammenden Mannes geklärt war, wurde er auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

