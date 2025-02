Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrüche in Apotheken - Kripo sucht Zeugen

Region / Eifel (ots)

Seit dem 23. Januar brachen bislang Unbekannt in drei Apotheken im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Trier in Bleialf, Arzfeld und Stadtkyll ein.

Die letzte Tat ereignete sich am 10 Februar gegen 3:19 Uhr. (Unsere Meldung vom 10.02.2025, 04:42 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5967169 ) Im Rahmen der Fahndung nach dieser Tat konnten zwei zu Fuß flüchtende Tatverdächtige durch die Polizei gesehen werden.

Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass zwischen den drei genannten Taten, und möglicherweise mit einer weiteren Tat im angrenzenden Nordrhein-Westfalen Zusammenhänge bestehen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und stellt folgende Fragen:

Wurden am gestrigen Tag, insbesondere am Morgen, verdächtige Personen in Stadtkyll und Umgebung gesehen?

Wurden Personen beobachtet, die zu Fuß unterwegs waren und versucht haben als Anhalter mitgenommen zu werden?

Haben verdächtige Personen versucht sich in Stadtkyll und Umgebung in Hotels, Pensionen oder anderen Unterküften einzumieten?

Wurde in der Nähe einer der betroffenen Apotheken in zeitlichem Zusammenhang mit den Taten eine silberne Limousine älteren Baujahres beobachtet und können Hinweise zum Fahrzeug zu dessen Nutzern gegeben werden?

Bei der Tat in Arzfeld, in der Nacht zu Samstag, dem 8. Februar, nutzten die Unbekannten offensichtlich eine Schubkarre bei ihrer Tat. Es besteht der Verdacht, dass diese im Zusammenhang mit der Tat ebenfalls entwendet wurde. Es handelt sich um eine ältere Schubkarre mit gelbem Gestell und einer unlackierten Mulde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich unter 06551-9420 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell