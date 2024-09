Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter entwenden Bargeld aus Schwimmbad-Spinden - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Badegäste eines Schwimmbads in der Schwetzinger Straße in Walldorf bemerkten am Samstag vor dem Verlassen des Bades am Kassenbereich, dass unbekannte Täter ihnen während des Aufenthalts Bargeld in Höhe von insgesamt 1.205 Euro aus ihren verschlossenen Spinden entwendeten. Sonstige Wertgegenstände wurden nicht aus den Spinden entwendet. Der Polizeiposten Walldorf hat die Ermittlungen übernommen. Wie die Täter die Spinde öffnen konnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, welche verdächtige Personen - möglicherweise im Zusammenhang mit dem Öffnen von mehreren Spinden und in dem Zeitraum von 16:30 Uhr bis 19:20 Uhr - bemerkt haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Walldorf unter der Rufnummer 06227 8419990 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell