POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 47-jährige Autofahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Mannheim (ots) - Am Montagabend gegen 20:30 Uhr missachtete ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer das rote Stopp-Signal einer Ampelanlage im Kreuzungsbereich Waldstraße/Lampertheimer Straße und kollidierte mit einem Mini. Die 21-jährige Mini-Fahrerin war auf der Waldstraße in Richtung Vogelstang unterwegs, als sie an der grünen Ampel nach links in die Lampertheimer Straße einfahren wollte. Der Mercedes-Fahrer war auf der ...

