POL-MA: Mannheim: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagabend kurz vor 18 Uhr wurde ein 65-jähriger Rennradfahrer bei einem Unfall in der Straße "zum Wörthfelder Weg" schwer verletzt. Als der Rennradfahrer gerade eine andere Gruppe jugendlicher Fahrradfahrer überholte, scherte ein bislang unbekannter Junge auf seinem Mountainbike nach links aus und stieß mit dem 65-Jährigen zusammen. Beide fielen zu Boden und verletzten sich. Während sich unbeteiligte Zeugen um den gestürzten und schwer verletzten Rennradfahrer kümmerten, flüchtete der augenscheinlich leicht verletzte Mountainbiker von der Unfallstelle in Richtung der Schwabenheimer Straße in Mannheim-Seckenheim.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 12 Jahre alt, weißes T-Shirt, schwarze lange Hose und dunkelblonde Haare. Bei dem Fahrrad soll es sich Zeugenangaben zu Folge um ein "kleineres Mountainbike" gehandelt haben.

Der schwer verletzte 65-Jährige musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise zum Flüchtigen oder der genannten Radfahrgruppe unter Tel.: 0621/174-4222 entgegen.

