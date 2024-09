Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 18.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr missachtete ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer das rote Stopp-Signal einer Ampelanlage im Kreuzungsbereich Waldstraße/Lampertheimer Straße und kollidierte mit einem Mini. Die 21-jährige Mini-Fahrerin war auf der Waldstraße in Richtung Vogelstang unterwegs, als sie an der grünen Ampel nach links in die Lampertheimer Straße einfahren wollte. Der Mercedes-Fahrer war auf der Waldstraße in entgegengesetzte Richtung unterwegs, als er mit der bevorrechtigten zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Mini um 180 Grad. Beide Fahrzeuge wurde stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber glücklicherweise unverletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden.

