Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Einbruch in Lagerhäuschen

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in ein kleines Lagerhäuschen eingebrochen. Es liegt abgehend von der B235 in Fahrtrichtung Olfen vor der Kanalbrücke linksseitig in einer Sackgasse. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (03.04.24) und 15 Uhr am Donnerstag (04.04.24) hebelten die Täter eine Tür auf. Sie entwendeten eine Photovoltaikanlage. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell