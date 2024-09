Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Beteiligte bei Unfall auf Kreisverbindungsstraße // PM Nr.2

Laudenbach (ots)

Nachdem es auf der Kreisverbindungsstraße zu einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam, konnte die Unfallstelle nach etwa vier Stunden geräumt und die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll eine Ford-Fahrerin im Bereich der Unterführung der Bahngleisen aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten sein und hier einen entgegenkommenden VW-Transporter touchiert haben. Ein nachfolgender BMW-Fahrer stoppte vor der Unfallstelle und wollte Erste-Hilfe leisten, wonach ein herannahender Nissan-Fahrer die stehenden Fahrzeuge zu spät erkannte. In der Folge streifte er den BMW und wurde in den Gegenverkehr abgewiesen. Hier stieß er frontal mit einem Skoda zusammen. Zwei der Unfallbeteiligten mussten durch den Rettungsdienst vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Alle fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ersten Einschätzungen zufolge ein Sachschaden von 75.000 Euro.

