POL-UL: (BC) Warthausen - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte eine Autofahrerin am Mittwoch bei Warthausen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr. Die 38-Jährige fuhr mit ihrem Ford von dem Kreisverkehr der L273 kommend nach links auf die K7532 in Richtung Biberach. Beim Einfahren in die Nordwestumfahrung übersah sie den von links kommenden Elektro-VW eines 31-Jährigen. Der erkannte die Situation und leitete ein Ausweichmanöver ein. Der VW fuhr nach links auf die Verkehrsinsel. Dadurch wurde der linke Vorderreifen und die Achse beschädigt. Zu einem Zusammenstoß der beiden Autos kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten VW schätzt die Polizei Biberach auf etwa 2.500 Euro.

++++0475760

