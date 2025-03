Feuerwehr Porta Westfalica

FW Porta Westfalica: 11.03.2025 - Möllbergen: Erneuter Großbrand am Uffelner Weg

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica Möllbergen. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Dienstag, 11.03.2025, gegen 22:27 Uhr zu einem einem Wohnhausbrand in Möllbergen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war erkennbar, das ein Gebäude in Vollbrand steht. Das Anwesen, ein ehemaliger Bauernhof, war bereits am 16.04.2024 durch einen Großbrand größtenteils zerstört worden. Betroffen war diesmal ein Nebengebäude auf dem Grundstück.

Die Alarmierung erfolgte durch die Kreisleitstelle gegen 22:27 Uhr. Bereits auf der Anfahrt war heller Feuerschein erkennbar, die ersteintreffenden Kräfte meldeten das ein Gebäude in Vollbrand steht. Bei dem Anwesen am Uffelner Weg, Ecke Mühlenstraße handelt es sich um einen ehemaligen, jetzt verwahrlosten Bauernhof, welcher in den letzten Jahren stark vermüllt wurde und zugewachsen ist. Auf dem gesamten Grundstück liegt Unrat und verrottet Baumaterial. Das Haupthaus brannte bereits am 16.04.2024, die Trümmer liegen noch dort wie vor einem Jahr. Einsatzbericht des Brandes am 16.04.2024: https://feuerwehr-porta.de/17-04-2024-moellbergen-wohnhaus-brennt-bis-auf-die-grundmauern-nieder/

Betroffen war jetzt ein Nebengebäude zum Uffelner Weg hin. Dieses war beim ursprünglichen Brand stehengeblieben und stand jetzt in Vollbrand. Die Flammen hatten den Dachstuhl bereits durchschlagen, der Giebel zum Uffelner Weg hin drohte umzustürzen. Die Feuerwehr ging mit 4 C-Rohren und dem Wenderohr der Drehleiter gegen den Brand vor. Die Wasserversorgung erfolgte über einen Hydranten vor Ort, zusätzlich wurden Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr zur Wasserversorgung eingesetzt. Die Wasserentnahme erfolgte am Möllberger Kreisel.

Die dichte Vegetation auf dem Grundstück erschwerte den Einsatz der Drehleiter. Die Feuerwehr setzt unter anderem eine Kettensäge ein, um sich Zugang zum Geäude zu verschaffen. Ein Betreten war nicht mehr möglich, das Gebäude ist stark einsturzgefährtet - tragende Stahlträger hängen deutlich durch.

Vor Ort wurden keine Personen angetroffen. Der Eigentümer wohnt bereits seit längerer Zeit nicht mehr auf dem Gelände. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Gegen 2 Uhr konnte ein Großteil der Kräfte aus dem Einsatz entlassen werden, die Löschgruppe Veltheim-Möllbergen und die Drehleiter, besetzt mit Kräften aus Hausberge-Lohfeld, verbleiben vor Ort. Einsatzleiter: Dominik Wehmeier; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Ehrenamtliche Löschgruppen: Veltheim-Möllbergen, Holtrup-Vennebeck-Costedt, Holzhausen, Hausberge-Lohfeld, Neesen-Lerbeck (Grundschutz Wache), Kleinenbremen (TLF 4000), Eisbergen (Schlauchwagen), Einsatzführungsdienst, Einsatzdokumentation, Einsatzende: offen

Original-Content von: Feuerwehr Porta Westfalica, übermittelt durch news aktuell