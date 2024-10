Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Polizei fasst Täter nach Diebstahlsserie

Oldenburg (ots)

Seit dem 04.10.24 wurden in Bad Zwischenahn und Edewecht 6 ältere Damen Opfer eines Diebstahls. In allen Fällen hatten die Betroffenen ihre Handtasche offen im Fahrradkorb gelegt. Nachdem die Damen mit ihrem Fahrrad los gefahren waren, näherten sich zwei zunächst noch unbekannte Täter mit einem Motorroller den Opfern von hinten und fuhren so dicht vorbei, dass der hinten auf dem Roller sitzende Täter sich die Handtasche aus dem Fahrradkorb greifen konnte. In einem Fall kam die alte Dame zu Fall und musste in einem Krankenhaus mit schwereren Verletzungen behandelt werden. Am 21.10.24 konnte die Polizei einen 16-jährigen in Westerstede wohnhaften und einen 18-jährigen in Edewecht wohnhaften Tatverdächtigen kurz nach der Tat festnehmen. Die Täter hatten noch einen Teil ihrer Beute bei sich. Einer der Täter räumte in einer späteren Vernehmung die weiteren Taten ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell