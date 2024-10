Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbrüche in zwei Geschäfte am Wochenende

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Oldenburg zu zwei Einbrüchen in Geschäfte. In beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld.

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Geschäft in der Ofenerdieker Straße. Die Täter brachen eine Eingangstür auf und durchsuchten den Verkaufsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen entkamen sie mit fünf Arbeitsmaschinen. (1305341)

Der zweite Einbruch fand am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit von 07:10 bis 07:30 Uhr statt. Tatbetroffen war ein Bekleidungsgeschäft in der Nadorster Straße. Auch hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und stahlen einen kleinen Tresor sowie Bargeld. (1309967)

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell