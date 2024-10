Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raubüberfall auf Tankstelle - Täter flüchtet mit Bargeld

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend kam es in einer Tankstelle in der Donnerschweer Straße - Höhe Kranbergstraße - zu einem Raubüberfall. Der Täter konnte mit einer geringen Menge an Bargeld flüchten.

Ein unbekannter junger Mann betrat gegen 18:55 Uhr die Tankstelle und drohte dem anwesenden Mitarbeiter mit einem Stock. Weiter zwang dieser den Mitarbeiter, die Kasse zu öffnen. Anschließend entnahm der junge Täter Bargeld aus der Kassenschublade.

Hiernach begab sich der Räuber mit dem Tankstellenmitarbeiter nach draußen. Dort forderte er den Mitarbeiter auf, zunächst keine Polizei zu verständigen und drohte diesem erneut Gewalt an. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Es besteht die Möglichkeit, dass der Mann mit einem dunklen Kleinwagen geflohen ist.

Der Täter wird als männliche Person mit einem geschätzten Alter von 25 Jahren und einer Größe von 185-190cm beschrieben. Zudem trug der Täter schwarze Haare und einen eher rötlichen Bart. Bekleidet war dieser mit einer roten Sporthose sowie einer dunklen Jacke.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter oder einem möglicherweise verwendeten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1306908)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell