Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - E-Scooter gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Am Sonntag kam es in der Zeit von 23 Uhr bis 0 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Ein unbekannter Täter entwendete den schwarzen E-Scooter der Marke "Segway" während des Schützenfestes aus dem Schlosspark in Bad Bentheim. Der E-Scooter war mittels Schloss mit einem Zaun verbunden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 - 77 66 00 zu melden.

