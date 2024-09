Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Akku gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten den Fahrradakku eines Pedelecs, welches die verschlossen am 31. August von 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr zur Zeit des Schützenfestes im Bereich der Katholische Kirche an der Straße Nordring in Bad Bentheim abgestellt war. Zur gleichen Tatzeit wurde ebenfalls versucht, ein weiteres Fahrradakku zu entwenden. Dies misslang jedoch. Am Pedelec entstand durch die Gewalteinwirkung jedoch ein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 -77 66 00 zu melden.

