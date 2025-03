Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Gartenhaus in Flammen

Am Mittwoch rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in Geislingen aus.

Gegen 10 Uhr bemerkten Zeugen Flammen in der Mühlstraße und verständigten die Feuerwehr und die Polizei. Wie sich zeigte, stand auf einem Grundstück ein Gartenhaus aus Holz in Flammen. Die Feuerwehr Geislingen löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus. Durch den Brand entstand auch an dem angrenzenden Wohnhaus ein Schaden an der Fassade sowie den Fenstern. Die acht Bewohner mussten zeitweise evakuiert werden. Das Haus blieb nach Abschluss der Löscharbeiten bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Geislingen ermittelt jetzt um herauszufinden, was zu dem Brand geführt hat. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 50.000 Euro.

