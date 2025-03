Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fahrstreifen gewechselt

Am Mittwoch stießen auf der B19 in Heidenheim zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr war ein 57-jähriger mit einem Lkw auf der B19 unterwegs. Er befuhr den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mergelstetten. Kurz vor der Einmündung zur Giengener Straße wechselte er auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er einen 32-Jährigen. Der fuhr mit einem Skoda neben dem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt die Schadenshöhe am Lkw auf 300 Euro, den am Skoda auf 3.500 Euro.

++++0473067

