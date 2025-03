Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Gartenhaus brennt

Am Mittwoch konnte die Feuerwehr in Geislingen Schlimmeres verhindern.

Ulm (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 10 Uhr ein Gartenhaus in der Mühlstraße in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Lediglich die Fassade und ein Fenster am Wohnhaus wurden beschädigt. In dem Wohnhaus befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes acht Personen. Die konnten das Wohngebäude allesamt unverletzt verlassen. Eine Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

