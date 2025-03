Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Streit eskaliert

Am Dienstag gingen in Süßen zwei Männer mit Messern aufeinander los.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten gegen 17.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Asylbewerberunterkunft in der Bizetstraße. Ein zunächst verbaler Streit zwischen einem 30-Jährigen und einem 25-Jähringen Mann war eskaliert und die beiden Männer hatten sich im weiteren Verlauf wohl gegenseitig mit Messern verletzt. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die beiden Männer bereits von Rettungskräften versorgt. Sie kamen mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser. Was der Auslöser für die Auseinandersetzung war und was sich genau abgespielt hat, versucht die Polizei nun herauszufinden. Die Ermittlungen laufen wegen einer Gefährlichen Körperverletzung gegen beide Männer.

