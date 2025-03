Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kontrolle übers Auto verloren

Am Montag prallte ein Autofahrer gegen eine Ampel in Faurndau.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 52-Jährige in der Stuttgarter Straße in stadteinwärtige Richtung. An der Kreuzung Reuschstraße fuhr er mit seinem VW auf die Linksabbiegespur und geriet aus unbekannter Ursache ins Schleudern. Der VW prallte gegen eine Fußgängerampel und blieb an dem abgeknickten Ampelmasten stehen. Danach rollte das total beschädigte Auto auf die Straße. Die Polizei regelte den Verkehr an der Kreuzung bis kurz vor 19 Uhr. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Zum Unfallhergang wollte er sich nicht äußern. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.

