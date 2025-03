Ulm (ots) - Zwischen 9.50 Uhr und 13.40 Uhr war ein Dieb in einem Parkhaus in der Wichernstraße unterwegs. In einem Mercedes sah er wohl eine Geldbörse im Seitenfach liegen. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug er ein Loch in die Seitenscheibe. Dann griff er in das Fahrzeug und stahl den Geldbeutel. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) ermittelt nun. Die Polizei ...

