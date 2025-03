Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl aus Pkw

Am Dienstag war ein Dieb in einem Ulmer Parkhaus unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 9.50 Uhr und 13.40 Uhr war ein Dieb in einem Parkhaus in der Wichernstraße unterwegs. In einem Mercedes sah er wohl eine Geldbörse im Seitenfach liegen. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug er ein Loch in die Seitenscheibe. Dann griff er in das Fahrzeug und stahl den Geldbeutel. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) ermittelt nun.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor, auch wenn dieser verschlossen ist. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

