POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils/B10 - Auto kracht in die Leitplanken

Kurz abgelenkt war wohl eine Autofahrerin am Montag auf der B10 bei Ebersbach a.d. Fils.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr die 26-Jährige auf der B10. Die Frau war in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei km 1,4 war die Fahrerin der Mercedes A-Klasse wohl unaufmerksam und der Pkw schleuderte auf der Fahrbahn. Anschließend krachte das Auto in die Mittelschutzplanken. Von dort wurde der Pkw abgewiesen, drehte sich um die eigene Achse und kam auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Glücklicherweise erkannten die nachfolgenden Autofahrenden die gefährliche Situation, zu Folgeunfällen kam es deshalb nicht. Die 26-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den Pkw. Die Polizei schätzt den Schaden an dem schrottreifen Fahrzeug auf ca. 12.000 Euro. Wie hoch der Schaden an den Leitplanken ist, muss noch ermittelt werden.

++++0365303

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

