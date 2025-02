Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim Königstädten: Gebäudebrand in Königstädten

Rüsselsheim Königstädten (ots)

Am Samstag, 15.02.2025, 16:55 h, kam es zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße Zum Büttelacker in Königstädten. Ein 21 Jahre alter Zeuge, der sich auf dem gegenüberliegenden Sportplatz aufhielt, hörte Hilferufe aus dem Haus und bemerkte hierdurch den Kellerbrand. Er konnte die 71 Jahre alte Hausbewohnerin aus dem Keller bergen. Sie wurde mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht, wo sie kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag. Der Kellerbrand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus mehreren Stadtteilen Rüsselsheim gelöscht werde, bevor er auf die Wohnräume übergriff. Der Ersthelfer sowie zwei Rettungssanitäter wurden bei dem Einsatz durch Rauchgasinhalation leicht verletzt. Der Kellerraum wurde komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 75.000 EUR geschätzt. Die Brandursache ist bisher unklar, die Ermittlungen dauern an.

