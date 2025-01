Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat gesprengt

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Montagabend, 21:10 Uhr, bis Dienstagmorgen (28.01.2025) sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Näherstiller Straße in Schmalkalden. Der Automat wurde dadurch stark beschädigt. Die Täter gelangten an Zigaretten und Bargeld in bislang unbekanntem Wert/unbekannter Höhe und flüchteten anschließend unbemerkt. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zur genauen Tatzeit, der Automatensprengung oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0025087/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell