Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Notstromaggregat geklaut

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagmittag bis Montagvormittag gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Gelände eines Campingplatzes in der Straße "Frankental" in Meiningen. Sie entwendeten ein Notstromaggregat und verließen den Bereich unbemerkt. Das Gerät hat einen Wert von etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0023692/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

