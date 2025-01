Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Starkstromkabel entwendet

Meiningen (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter etwa 35 Meter Starkstromkabel und eine Kabeltrommel von einer Baustelle in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens vor. Die Polizei bittet Zeugen des Diebstahls, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0023667/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

