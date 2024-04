POL-PPWP: Lauter Knall in der Nacht

Kaiserslautern (ots) - Einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben unbekannte Täter in der Kantstraße hinterlassen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3. April) beschädigten sie einen abgestellte Mercedes-Benz Vito. Wie der Nutzer des Firmenfahrzeugs am Mittwoch anzeigte, hatte er den Wagen am Dienstagabend gegen 18 Uhr geparkt. Als er am nächsten Morgen gegen 6 Uhr damit zur Arbeit fahren wollte, ...

mehr