Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Niederschmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr Montagmorgen gegen 05:50 Uhr aus Richtung Mittelschmalkalden kommend in den Bereich der Zwick-Kreuzung in Niederschmalkalden ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts aus Richtung Todenwarth kommenden 40-jährigen Autofahrerin. Die Frau konnte nicht mehr bremsen und stieß gegen den hinteren Bereich der Beifahrerseite des anderen Autos. Der Unfallverursacher verlangsamte kurz seine Fahrt und setzte diese dann ohne anzuhalten in Richtung Wernshausen fort. Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelte es sich vermutlich um einen blauen Skoda Octavia mit dem Kennzeichen-Fragment "SM-C...". Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0024108/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

