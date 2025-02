Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei stoppt Fahrübungen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Polizeikräfte haben am Donnerstagmittag (13.2.) die Fahrübungen eines 46-Jährigen mit seinem Sohn auf dem Festplatz in Walldorf gestoppt und Anzeige erstattet. Gegen 12.15 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei und gab an, dass ein Mann auf dem Festplatz seinen minderjährigen Sohn sein Auto fahren ließ während er selbst auf dem Beifahrersitz saß. Eine Polizeistreife konnte das beschriebene Fahrzeug vor Ort stoppen und kontrollieren. Tatsächlich saß der 9 Jahre alte Sohn am Steuer und führte das Auto. Der Vater war stark alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Vater und Sohn kamen für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache. Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 46-Jährigen ein. Ob er zuvor ohne Führerschein unterwegs war, müssen die anschließenden Ermittlungen nun zeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell