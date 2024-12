Polizeidirektion Hannover

POL-H: 32-Jähriger legt Kellerbrand im Krankenhaus in der Calenberger Neustadt

Hannover (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 14.12.2024, hat sich ein Kellerbrand in einem Krankenhaus in der Calenberger Neustadt in Hannover ereignet. Ein 32-jähriger Tatverdächtiger konnte gefasst werden und befindet sich in medizinischer Behandlung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover brach am frühen Morgen, gegen 4:30 Uhr, ein Feuer in den Kellerräumlichkeiten eines hannoverschen Krankenhauses aus. Der Brand konnte durch ein Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht werden. Der mutmaßliche Brandverursacher konnte aus den Flammen gerettet werden und wird aktuell schwer verletzt medizinisch behandelt. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem 32-Jährigen Hannoveraner um einen Patienten des Krankenhauses, der aus bislang unbekannten Gründen die Kellerräumlichkeiten aufsuchte und dort einen Brand legte. Durch den Brand und die daraus resultierenden Löscharbeiten entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenssumme ist Bestandteil der Ermittlungen. Andere Patientinnen und Patienten und das Klinikpersonal wurden nicht verletzt. Der Krankenhausbetrieb wurde nicht beeinträchtigt.

Der Kriminaldauerdienst Hannover hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet. Im Laufe des morgigen Tages soll der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat die Ermittlungen übernommen. / pol, nash

