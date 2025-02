Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim

A659: Drei Autofahrern droht Fahrverbot

Viernheim (ots)

Zivilfahnder haben am Dienstag (11.2.) mobile Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn 659 bei Viernheim durchgeführt. Für drei Autofahrer hat dies jetzt Folgen in Form eines Fahrverbots. Zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr stoppten die Polizisten einen 36 Jahre alten Mann aus Mannheim, einen 20-Jährigen aus Lindenfels sowie einen 23 Jahre alten Heppenheimer. Sie waren den Beamten in dem Streckenabschnitt aufgrund ihrer rasanten Fahrweise aufgefallen. Eine Messung hatte bei erlaubten 100 km/h Geschwindigkeiten von 144 km/h, 144 km/h und 149 km/h ergeben. Gegen alle drei wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Männer müssen sich jeweils auf zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro sowie ein Monat ohne Führerschein einstellen.

