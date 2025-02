Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt/81-Jähriger wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach dem Fund eines verstorbenen 81 Jahre alten Mannes in einer Wohnung in der Lindenstraße am Montagmittag (10.02.), gegen 13.40 Uhr, gehen Staatsanwaltschaft und Polizei aufgrund der bisherigen Ermittlungen und der am Dienstag (11.02.) erfolgten Obduktion davon aus, dass der Senior Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Für die weiteren Ermittlungen hat das Polizeipräsidium Südhessen die Mordkommission "1002" eingerichtet. Über 20 Beamtinnen und Beamte ermitteln aktuell in dem Fall. Für Hinweise aus der Bevölkerung wird in Kürze ein Hinweistelefon eingerichtet werden, unter dem sich Bürgerinnen und Bürger, auch anonym, melden können.

