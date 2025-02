Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Verdacht auf Tötungsdelikt

Biblis (ots)

Am Montagmittag (10.02.), gegen 13.40 Uhr, wurde in einer Wohnung in der Lindenstraße ein 81 Jahre alter Mann von Angehörigen tot aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände und der Auffindesituation kann derzeit ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim haben die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll die Todesursache des Mannes nun im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Obduktion geklärt werden. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben über die Pressemeldung hinaus gemacht werden.

