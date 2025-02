Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Polizei kontrolliert Taxis und Mietwagen/Taxameter nicht geeicht - Weiterfahrt untersagt

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Samstag (08.02.), in der Zeit zwischen 21.00 und 3.15 Uhr, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Kelsterbach Kontrollen mit dem Schwerpunkt Personenbeförderung bei Taxis und Mietwagen im Stadtgebiet durch. Zehn Taxis, vier Mietwagen und 19 Personen wurden hierbei genauer unter die Lupe genommen.

Neben fehlenden Dokumenten wie amtlichen Führerscheinen, Führerscheinen zur Personenbeförderung, Auszüge aus der Genehmigungsurkunde, Ausnahmegenehmigungen für nicht verbaute Alarmanlagen, fehlenden Nichtraucherzeichen und dem Fehlen von Tarif- und Beförderungsbedingungen, wurde auch ein beschädigtes Eichsiegel an einem Taxameter festgestellt. Lediglich bei einem Taxi und einem Mietwagen gab es überhaupt nichts zu beanstanden für die Kontrolleure.

Bei einem Taxi am Bahnhof in Kelsterbach wurde eine bereits am 1. Januar abgelaufene Eichung am Taxameter festgestellt. Die Polizei untersagte dem Taxifahrer an Ort und Stelle die Weiterfahrt. Über den Verstoß wird die Hessische Eichdirektion unterrichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell