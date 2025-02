Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Darmstadt (ots)

Eine leicht verletzte Person, sowie ca. 12.000 EURO Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagmorgen (10.02.) auf der B 449 in Fahrtrichtung Mühltal. Ein 44-jähriger Fahrzeugführer kam gegen 07:50 Uhr mit seinem Fahrzeug kurz nach einer engen Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte zunächst mit der Front in die rechtsseitig befindliche Fahrzeugböschung, drehte sich im Anschluss einmal um die eigene Achse, touchierte dabei eine am Straßenrand befindliche Straßenlaterne, bevor das Fahrzeug quer auf der B449 in Fahrtrichtung Mühltal zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 449 bis 08:30 Uhr lediglich einspurig befahrbar.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt, Tel.: 06151-969-41210 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PHK Petermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell