Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer sichergestellter Gegenstände

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Darmstadt (ots)

Eine Streife des 2. Polizeireviers hat bereits am 12. November 2024 einen 24-Jährigen kontrolliert und bei ihm ein Mountainbike sowie ein Smartphone sichergestellt. Bei beiden Gegenständen gehen die Ermittler davon aus, dass sie aus Straftaten stammen dürften und suchen jetzt die rechtmäßigen Eigentümer. Gegen 17 Uhr an dem Dienstag hatte das Streifenteam den Mann aus Griesheim in der Bleichstraße gestoppt und überprüft. Er schob ein Fahrrad und hatte ein Samsung Galaxy S9 einstecken. Zu beiden Sachen machte er unglaubwürdige Angaben, weshalb sie in amtliche Verwahrung kamen. Wer erkennt das Rad oder das Smartphone oder hat Hinweise zu ihrer Herkunft? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 43 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell