Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl aus Autos in Oberlinxweiler

Oberlinxweiler (ots)

Am Wochenende kam es im St. Wendeler Ortsteil Oberlinxweiler zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Bei manchen Taten war der PKW unverschlossen und der oder die Täter konnten einfach zugreifen. Bei den anderen Taten wurde die Scheiben an den Fahrzeugen eingeschlagen. Meistens wurden Taschen oder Geldbörsen entwendet. Hier kam es auch schon zu ersten Folgeschäden, bei den die unbekannten Täter Beträge mittels der erlangten Bankkarte abgehoben haben. Da es in der jüngsten Vergangenheit bereits zu ähnlichen Taten in der Innenstadt von St. Wendel kam, möchte die Polizei St. Wendel die Autofahrer erneut zu folgendem Verhalten anhalten:

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie beim Verlassen des Fahrzeuges sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum mit. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Und vor allem:

- Lassen Sie keine Wertsachen, Bargeld oder Taschen sichtbar oder auch verdeckt im Auto liegen und schließen Sie ihr Fahrzeug ab! Denn leider gilt hier öfter auch das Sprichwort "Gelegenheit macht Diebe!".

