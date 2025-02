POL-DA: Mörfelden-Walldorf Werkzeug aus Transporter gestohlen

Kelsterbach (ots) - Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Dienstag (11.02.) einen Toyota Corolla im Wert von insgesamt 25.000 Euro. Das graue Fahrzeug war in der Moselstraße geparkt. An dem Toyota war das Kennzeichen "GG-AA 8577" angebracht. Hinweise zu den Tätern und dem Verbleib der Autos werden vom Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

