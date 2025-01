POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall bei Neu Kaliß (Erstinformation)

Hagenow (ots) - In den zurückliegenden Tagen haben bislang unbekannte Täter zwei Transporter von Firmengrundstücke in Hagenow gestohlen. Ein Transporter Opel Movano habe auf dem Grundstück eines Autohauses in der Friedrich-Heincke-Straße gestanden und soll in der Nacht zu Dienstag entwendet worden sein. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 06:30 Uhr soll neben dem Fahrzeug auch ein Kennzeichenpaar abhandengekommen sein. ...

