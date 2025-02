Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Wallerstädten: Angebliche Schmuck- und Möbelankäufer bestehlen Senior/Kripo sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Zwei bislang unbekannte Kriminelle entwendeten unter dem Vorwand alten Schmuck und alte Möbel aufkaufen zu wollen, einen größeren Geldbetrag. Am Montagmittag (10.02.), gegen 13.40 Uhr, verschafften sich die Unbekannten so zuvor Zugang in die Wohnung eines Seniors "Am Schlag". Während einer der Kriminellen den Senior ablenkte, entwendete sein Komplize aus einem Behältnis einen größeren Bargeldbetrag. Beim Versuch den Täter mit dem erbeuteten Geld an der Flucht zu hindern, wird der Senior von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen und verletzt. Er musste ärztlich versorgt werden. Einer der Täter flüchtete anschließend in einem blauen VW Transporter vom Tatort, sein Begleiter zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Beide Tatverdächtige werden von dem Senior als "pakistanisch" aussehend beschrieben und sprachen akzentfrei Deutsch.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell