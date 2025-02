Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg/Habitzheim: Einbrecher erbeuten Schmuck und Taschen

Wer hat etwas bemerkt?

Otzberg (ots)

Kriminelle machten sich die Abwesenheit der Bewohner in der Burggrabenstraße zu Nutze und entwendeten mehrere Schmuckstücke sowie Handtaschen. Am Samstagabend (8.2.) zwischen 19.00 und 22.00 Uhr durchsuchten die bislang unbekannten Täter das Einfamilienhaus. Wie sie sich Zugang verschafften, ist derzeit noch unklar. Nachdem die Täter die Beute an sich genommen hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im besagtem Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell