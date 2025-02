Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Mittwoch (05.02.) wurde zwischen 19.30 und 20.15 Uhr in Heppenheim auf dem Parkplatz des Lidl-Markt in der Lilienthalstraße ein dort geparkter dunkler Mercedes-PKW beschädigt. Das Fahrzeug wurde durch bislang unbekannten Verursacher im Heckbereich beschädigt. Es entstand dabei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Unfall werden an die Polizeistation Heppenheim unter Tel. 06252-7060 erbeten.

