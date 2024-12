Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zaun beschädigt und abgehauen

Weitersroda (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 19:00 Uhr bis Sonntagmittag, 13:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen ein Zaunfeld einer Grundstückumfriedung in der Hildburghäuser Straße in Weitersroda. Dadurch entstand ein Beschädigung in einer Höhe von ca. 50 Zentimetern und ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, verließ die Person pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0310429/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

