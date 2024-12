Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autokennzeichen entwendet

Themar (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, 14:00 Uhr, bis Sonntagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden Kennzeichentafeln eines blauen VWs, welcher am Kirchplatz in Themar abgestellt war. Es entstand ein Entwendungsschaden von etwa 50 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0310322/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

