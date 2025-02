Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Donnerstag (13.02.) stellte ein 37-jähriger Autofahrer seinen roten Pkw Mitsubishi Colt gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Am Bahndamm in Wald-Michelbach ab. Als der Autofahrer gegen 14.50 Uhr wieder zu seinem Pkw zurück kehrte stellte er fest, dass das Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel sowie an der hinteren Beifahrertür beschädigt war.

Der Unfallverursacher stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw des Geschädigten. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten als Fahrzeugführer zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207 / 94050 zu melden.

