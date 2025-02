POL-SO: Aktuelle Betrugsmasche im Kreis Soest

Werl-Hilbeck (ots) - Am 04.02.2025 in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 15:00 Uhr stellten zwei gutgläubige Fahrzeugführer unabhängig voneinander ihre Fahrzeuge an einem Waldrand am Schöntalweg in Werl Hilbeck ab. Da beide Fahrzeuge nicht verschlossen waren hatte ein unbekannter Täter leichtes Spiel. Dieser konnte Bargeld in mittlerem vierstelligem Wert und ein Mobiltelefon entwenden. Neben dem Verlust haben beide ...

