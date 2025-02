Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolgreicher Diebstahl aus unverschlossenen Fahrzeugen

Werl-Hilbeck (ots)

Am 04.02.2025 in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 15:00 Uhr stellten zwei gutgläubige Fahrzeugführer unabhängig voneinander ihre Fahrzeuge an einem Waldrand am Schöntalweg in Werl Hilbeck ab. Da beide Fahrzeuge nicht verschlossen waren hatte ein unbekannter Täter leichtes Spiel. Dieser konnte Bargeld in mittlerem vierstelligem Wert und ein Mobiltelefon entwenden. Neben dem Verlust haben beide Fahrzeugführer auch die Rennerei neue Dokumente zu beantragen.

Immer wieder kommt es im Kreisgebiet zu Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen. Machen Sie es den Tätern nicht so leicht und befolgen Sie folgende Regeln:

- Schließen Sie ihr Fahrzeug IMMER ab. Auch in vermeintlich "sicheren Gegenden".

- Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug.

Zeugen die Verdächtige Feststellungen machen konnten werden gebeten sich bei der Polizei Werl zu melden. Tel.: 02922/9100 0

